Ue: Kyriakides e Timmermans in autoisolamento dopo Michel e Dombrovskis

- Dopo i casi del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e del vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, altri due membri dell'esecutivo europeo sono in auto isolamento dopo aver avuto contatti con una persona positiva al Covid-19. Si tratta della commissaria europea alla salute e alla sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, e del vice presidente della Commissione europea, responsabile per il Green deal, Frans Timmermans. "In linea con i protocolli di salute pubblica, mi sto auto isolando e lavoro da casa in attesa dei test. Non ho sintomi e mi sento bene", ha scritto Kyriakides su Twitter. "Mi sto isolando da solo e lavoro da casa. Ci resterò in attesa dei test necessari, completando il periodo di quarantena richiesto", ha scritto Timmermans. (Beb)