Nagorno-Karabakh: viceministro Esteri polacco chiede il cessate il fuoco

- La Polonia fa appello per un cessate il fuoco dopo gli scontri scoppiati tra truppe armene e azerbaigiane nella regione contesa del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, intervistato dall'emittente "Tv Republika". "Stiamo osservando recentemente un inasprimento della situazione nel Nagorno-Karabakh. Ci sono azioni militari sia da parte azerbaigiana che da parte armena", ha notato Przydacz. "Noi come Polonia invitiamo entrambe le parti a un ritorno ai negoziati, a un cessate il fuoco, a una deescalation" della tensione, pericolosa per l'area. Il viceministro fa appello a "un ritorno alle discussioni, anche nel quadro del gruppo di Minsk". Una deescalation la più rapida possibile è nel nostro interesse", ha continuato. (Vap)