Medio Oriente: Aboul-Gheit (Lega araba), accordo con Israele-Emirati ha fermato l'annessione della Cisgiordania

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha espresso la sua speranza per "un'azione palestinese a seguito del trattato di pace tra Emirati Arabi Uniti e Israele". Aboul-Gheit ha sottolineato che il trattato di pace con gli Emirati Arabi Uniti è riuscito a fermare l'annessione israeliana della Cisgiordania. In alcune dichiarazioni a "Sky News Arabia", Abul-Gheit ha affermato di aver sperato in un'azione palestinese alla luce degli accordi di pace tra Israele, Bahrein e Emirati Arabi Uniti per respingere l'annessione israeliana della Cisgiordania. (Cae)