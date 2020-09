Cina-Giappone: ministro Esteri Wang visiterà Tokyo il mese prossimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Giappone hanno concordato di "lavorare a stretto contatto" su questioni bilaterali e globali per svolgere un ruolo di guida strategica e promuovere un nuovo sviluppo delle relazioni bilaterali. È quanto emerso dalla conversazione telefonica avvenuta il 25 settembre tra il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro del Giappone Yoshihide Suga e riferito dal "Quotidiano del Popolo" cinese. Xi ha sottolineato che Cina e Giappone sono vicini e partner ed entrambi sono Paesi importanti in Asia e nel mondo; hanno ampi interessi comuni e vi è grande spazio per la cooperazione. "Grazie a sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni Cina-Giappone sono tornate sulla strada giusta e hanno mantenuto uno slancio positivo negli ultimi anni. La Cina è disposta a collaborare con il nuovo governo giapponese per gestire adeguatamente le divergenze e altre importanti questioni sensibili in conformità con i principi e gli spiriti dei quattro documenti politici bilaterali di riferimento, aumentare la reciproca fiducia politica e approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa", ha dichiarato Xi. (segue) (Git)