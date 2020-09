Cina-Giappone: ministro Esteri Wang visiterà Tokyo il mese prossimo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader cinese ha sottolineato che continuare a espandere gli interessi comuni e favorire i due popoli è un requisito essenziale per lo sviluppo delle relazioni sino-giapponesi. "Al momento, l'epidemia di coronavirus sta ancora diffondendo in tutto il mondo. Combattere l'epidemia, stabilizzare l'economia e garantire mezzi di sussistenza delle persone sono diventate la scelta politica comune di tutti i Paesi. Cina e Giappone possono sostenersi a vicenda e ottenere una situazione vantaggiosa per tutti. La cooperazione economica e commerciale Cina-Giappone è cresciuta in controtendenza sotto l'impatto dell'epidemia, mostrando una forte resilienza e un grande potenziale. La Cina sta intensificando i suoi sforzi per formare un nuovo modello di sviluppo. Spero che entrambe le parti mantengano una catena di approvvigionamento industriale stabile e regolare e un ambiente commerciale e di investimento equo e aperto, oltre a migliorare la qualità e il livello di cooperazione. La Cina sostiene il Giappone anche nell'organizzazione dei Giochi olimpici il prossimo anno", ha aggiunto. (segue) (Git)