Cina-Giappone: ministro Esteri Wang visiterà Tokyo il mese prossimo (4)

- Xi ha sottolineato che Cina e Giappone dovrebbero sostenere attivamente e praticare un multilateralismo basato sul concetto di comunità dal futuro condiviso per l'umanità, mantenere saldamente l'ordine e il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro, rafforzare la comunicazione, il coordinamento e la cooperazione nell'ambito delle istituzioni multilaterali internazionali e dei meccanismi di cooperazione regionale. Nei loro primi colloqui da quando Suga è entrato in carica la scorsa settimana, il premier giapponese ha detto a Xi che relazioni stabili tra i paesi vicini sono "estremamente importanti" per la regione in generale e per la comunità internazionale. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", Suga e Xi non avrebbero discusso i piani per la visita del leader cinese in Giappone. Il viaggio di Xi era stato programmato per la primavera di quest'anno ma è stato rinviato a tempo indeterminato a causa della pandemia di coronavirus. "Spero di mantenere uno stretto contatto con il presidente Xi, impegnato a rafforzare la cooperazione economica e commerciale bilaterale, approfondire gli scambi interpersonali e culturali e spingere le relazioni Giappone-Cina a un nuovo livello. La parte giapponese è disposta a restare in stretto contatto con la parte cinese per garantire la firma di un accordo di partenariato economico globale regionale entro quest'anno, accelerare la promozione dei negoziati sulla zona di libero scambio Giappone-Cina-Corea e mantenere congiuntamente la stabilità dell'industria regionale", ha affermato Suga. (Git)