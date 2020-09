Imprese: produttore chip giapponese Kioxia rinvia l’ipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kioxia Holding, l’ex unità produttrice di chip di memoria di Toshiba e secondo produttore al mondo di chip di memoria flash NAND dopo Samsung Electronics, ha deciso di rinviare i piani per una offerta pubblica iniziale (ipo), in un contesto di mercato reso difficile dalla pandemia di coronavirus e dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Lo ha annunciato l’amministratore delegato e presidente dell’azienda, Nobuo Hayasaka, tramite una nota diffusa oggi, 28 settembre. “Pur avendo ricevuto significativi attestati di interesse da numerosi investitori, i principali sottoscrittori e la stessa Kixia non credono che procedere all’ipo in questo momento sia nel migliore interesse degli attuali o potenziali azionisti, in un momento di elevata volatilità del mercato e preoccupazioni per una eventuale seconda ondata della pandemia”. Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti al colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni Huawei Technologies, cliente di Kioxia, ha offuscato le prospettive dell’azienda giapponese. Gli investitori hanno anche espresso scetticismo per l’emissione azionaria inferiore alle attese iniziali: circa 800 milioni di dollari in totale, che non basterebbero a finanziare i futuri piani di investimento aziendali. (Git)