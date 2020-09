Usa-Corea del Sud: inviati discuteranno uccisione civili e fine ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del governo sudcoreano per la pace e gli affari di sicurezza nella Penisola coreana, Lee Do-hoon, è giunto a Washington ieri, 27 settembre, per una serie di incontri con funzionari statunitensi, incentrati sui temi della recente uccisione di un funzionario sudcoreano da parte della Corea del Nord, e della proposta di una dichiarazione di formale cessazione della Guerra di Corea (1950-1953). Lo riferisce la stampa sudcoreana. Durante la visita a Washington, Lee incontrerà l’omologo statunitense Stephen Biegun, pochi giorni dopo le scuse del leader nordcoreano Kim Jong-un per l’uccisione di un funzionario sudcoreano presso il confine marittimo tra i due paesi. “Discuteremo come cooperare con gli Stati Uniti a questo proposito”, ha dichiarato Biegun al suo arrivo a Washington. Lee ha anche evitto di esprimersi in merito ad una ipotetica “sorpresa di ottobre”, ovvero una eventuale svolta nei negoziati sulla denuclearizzazione tra Washington e Pyongyang prima delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre. (segue) (Git)