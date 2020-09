Germania: BfV, più di 350 sospetti estremisti di destra nell'apparato di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 350 i sospetti estremisti di destra che presterebbero servizio nell'apparato di sicurezza della Germania. È quanto si apprende da un rapporto dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni tedeschi. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, che sostiene di aver visionato il documento classificato come riservato, l'analisi del BfV prende in esame il periodo compreso tra l'inizio di gennaio 2017 e la fine di marzo 2020. Il rapporto ha preso in esame l'intero apparato di sicurezza tedesco: lo stesso BfV, il Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia i servizi segreti esterni, il Servizio federale per il controspionaggio militare (Mad), l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), la Polizia federale (Bpol) e le forze dell'ordine dei 16 Laender. In totale, si tratta di circa 300 mila funzionari. (Geb)