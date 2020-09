Germania-Russia: “Der Spiegel”, Merkel ha visitato Navalnyj in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella massima segretezza, la cancelliera Angela Merkel ha fatto visita ad Aleksej Navalnyj presso la Charité, il policlinico universitario di Berlino dove l'oppositore russo è ricoverato dal 22 agosto scorso dopo essere stato avvelenato in Russia. È quanto rivela oggi il quotidiano “Der Spiegel”, secondo cui, con la visita alla Charité, Merkel ha voluto sottolineare la solidarietà del governo federale a Navalnyj. Per “Der Spiegel”, inoltre, la visita in segreto all'oppositore russo è “un ulteriore segno di quanto la cancelliera sia impegnata nei confronti di Navalny e non intenda a lasciar correre la vicenda”. Il fatto che Merkel stessa abbia fatto visita all'oppositore russo dovrebbe segnalare al governo di Mosca che “Berlino non cederà sul caso e scoprirà il vero retroscena”. Navalnyj è stato colto da grave malore il 20 agosto scorso mentre era a bordo di un volo interno in Russia. Trasportato all'ospedale di Omsk in Siberia, l'oppositore russo è stato trasferito alla Charité il 22 agosto. Secondo l'Istituto di farmacologia e tossicologia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), il malore di Navalnyj è stato causato da avvelenamento con un agente nervino del gruppo Novichok. Alla stessa conclusione sono giunti laboratori in Francia e Svezia che hanno esaminato campioni biologici prelevati dall'oppositore russo. La Germania si è quindi rivolta l'Organizzazione per la proibizione della armi chimiche (Opac) affinché indaghi sull'avvelenamento di Navalnyj. (Geb)