Usa: ex manager campagna elettorale di Trump ricoverato dopo aver minacciato il suicidio

- L’ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, Brad Parscale, è stato ricoverato in ospedale ore dopo essersi barricato in una abitazione a Fort Lauderdale, in Florida, armato di pistola, ed aver minacciato il suicidio. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la polizia ha risposto ad una chiamata di emergenza, forse proveniente dalla moglie di Parscale: quest’ultima ha segnalato che l’uomo si era asserragliato in casa con più armi da fuoco, e minacciava di farsi del male. Secondo il capo della polizia locale, Karen Dietrich, l’incidente si è concluso rapidamente. “A prescindere da qualunque valutazione politica, è chiaro che quest’uomo soffre di un forte stress emotivo”, ha dichiarato il sindaco di Fort Lauderdale, Dean J. Trantalis. “Sono lieta che non si sia fatta del male, e voglio elogiare il team della Swat intervenuto sul posto, per essere riuscito a negoziare una soluzione pacifica all’incidente”. (Nys)