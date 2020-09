Coree: Pyongyang accusa il Sud di intrusione territoriale durante ricerca funzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato ieri la Corea del Nord di aver sconfinato in acque territoriali del Nord, durante le operazioni di ricerca del funzionario governativo sudcoreano ucciso da militari nordcoreani la scorsa settimana. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), diverse imbarcazioni sudcoreane hanno violato il confine marittimo di fatto tra i due paesi durante le iniziali operazioni di ricerca dell’uomo, la scorsa settimana. L’agenzia avverte che ulteriori intrusioni rischiano di esacerbare la situazione resa già critica dall’incidente. “Non ci interessa se il Sud intraprende o meno operazioni di ricerca sulle proprie acque territoriali, ma non possiamo ignorare nessuna intrusione nelle nostre acque, e mettiamo seriamente in guardia il Sud da ulteriori episodi analoghi”, afferma una nota diffusa dall’agenzia. (segue) (Git)