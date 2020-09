Cina-Giappone: ministro Esteri Wang visiterà Tokyo il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, si recherà in visita al Giappone il mese prossimo. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che Wang, ex ambasciatore cinese a Tokyo, parla fluentemente la lingua giapponese, ed è stato posto dal presidente cinese Xi Jinping al centro degli sforzi di normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. La visita del ministro a Tokyo pare tesa a formulare una prima valutazione del profilo del premier giapponese neoeletto, Yoshihide Suga. Durante la visita, infatti, Wang incontrerà il proprio omologo, Toshimitsu Motegi, ma potrebbe anche confrontarsi direttamente con il capo del governo giapponese. L’ultimo scambio bilaterale ufficiale tra i governi dei due paesi risale allo scorso febbraio, quando il direttore della Commissione centrale degli Affari esteri cinese, Yang Jiechi, si era recato a Tokyo per l’organizzazione della visita di Stato di Xi, successivamente rinviata a causa della pandemia, delle proteste democratiche ad Hong Kong e della crescente tensione tra Cina e Stati Uniti. (segue) (Git)