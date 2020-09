Business news: Colombia, Avianca chiede approvazione finanziamento da 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagna aerea colombiana Avianca ha chiesto al tribunale fallimentare statunitense di approvare un finanziamento a beneficio della compagnia del valore di 2 miliardi di dollari. “Siamo molto soddisfatti del sostegno ricevuto da parte di un gran numero di nuovi investitori istituzionali e dei nostri attuali creditori. Crediamo che questo dimostri la fiducia che il mercato ripone nel futuro di Avianca in quanto compagnia aerea solida, competitiva e affidabile”, si legge in un comunicato diffuso dalla compagnia. L’udienza di approvazione, scrive l’emittente “BluRadio”, è prevista per il prossimo 5 ottobre. Tra i finanziamenti previsti anche un controverso stanziamento da 370 milioni di euro da parte del governo colombiano, congelato dal tribunale amministrativo di Cundinamarca lo scorso 13 settembre. (Res)