Business news: Cile, spagnola Acciona avvia 2 parchi fotovoltaici da 238 MW ad Atacama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, società spagnola che si occupa di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture, ha iniziato la realizzazione ad Atacama, in Cile, di due parchi fotovoltaici con una capacità di 238 Mw. Con l'avvio del complesso, che avverrà nel 2021, la capacità installata in Cile sarà di 922 Mw. Gli impianti fotovoltaici di Malgarida I e II comporteranno un investimento di quasi 170 milioni di dollari e genereranno 654 GWh di elettricità pulita all'anno, equivalente alla domanda di circa 280 mila famiglie ed eviteranno l'emissione in atmosfera di 512 mila tonnellate di CO2 all'anno. Sempre nel corso di quest'anno, la società ha iniziato a gestire il parco eolico di Tolpan, di 84 Mw, e l'impianto fotovoltaico di Usya, di 64 Mw. (Res)