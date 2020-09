Usa: il “New York Times” pubblica a sorpresa le dichiarazioni dei redditi di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano ammette inoltre che le informazioni pubblicate non sono il risultato di indagini indipendenti, ma quelle che lo stesso Trump ha sottoposto alle autorità fiscali del paese, e che sono state dunque vagliate da queste ultime. Secondo le informazioni consultate dal quotidiano, Trump possiede centinaia di milioni di dollari in asset, immobili inclusi; il “New York Times” precisa anche che dalle informazioni in suo possesso “non emerge alcuna precedente connessione (di Trump) con la Russia”. Il quotidiano ha pubblicato i contenuti delle dichiarazioni fiscali di Trump, ma non i documenti originali, una decisione dettata, secondo la testata, “dall’esigenza di proteggere le sue fonti”. (segue) (Nys)