Business news: Colombia: coronavirs, allentate ulteriormente misure restrittive nella capitale

- La capitale della Colombia, Bogotà, ha alleggerito ulteriormente a partire da oggi le misure restrittive imposte per contenete la pandemia del nuovo coronavirus. Secondo quanto annunciato dalla sindaca Claudia Lopez tutte le attività economiche potranno operare sette giorni su sette e non più a giorni alterni, ma avranno restrizioni di orario. Le attività essenziali, invece, non avranno limitazioni orarie. In questa nuova fase potranno operare anche chiese, palestre, ristoranti e cinema, mentre restano chiusi bar, discoteche e continuano a essere vietati concerti ed eventi di massa. Nessun luogo potrà superare il 50 era cento della sua capacità in termini di occupazione. (Res)