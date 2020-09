Governo: Di Maio è d'accordo con Zingaretti, "questo governo può volare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico (Pd), Nicola Zingaretti, ha ragione quando dice che “serve un colpo d’ala”, perché il governo in carica può volare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Interrompere l’alleanza con il Pd vorrebbe dire far cadere il governo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”, ha detto DI Maio, ricordando che l’alleanza che guida l’esecutivo ha consentito al paese di beneficiare dei fondi del Fondo per la ripresa Ue. “I fondi che abbiamo ottenuto sono più di quelli del Piano Marshall”, ha ricordato il ministro, sottolineando che questi soldi – da spendere nei comparti salute, ambiente e digitalizzazione – “sono la nostra grande opportunità”. (Rin)