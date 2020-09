Decreti sicurezza: Di Maio, in corso dibattito nel governo su modifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di governo stanno discutendo i punti da modificare dei Decreti sicurezza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Sicuramente bisogna recepire le raccomandazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema dell’immigrazione va affrontato e non sottovalutato e lo abbiamo fatto con tutti i ministri di questo governo lavorando in sintonia. Lo abbiamo fatto con la Tunisia, rafforzando i rimpatri, con un paese stabile e amico”, ha detto Di Maio. “La pandemia ha rafforzato il modo di lavorare di questa squadra di governo: in questo governo credo perché potrà fare nei prossimi tre anni, anche con i fondi del Recofery Fund cose importanti per l’Italia”, ha aggiunto il ministro.(Les)