Libia: Di Maio, al lavoro per rinegoziare accordo Guardia costiera su tema diritti umani

- L’Italia sta lavorando per rinegoziare l’accordo con la Libia sulla Guardia costiera sul tema dei diritti umani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Appena sono arrivato alla Farnesina ho avviato il processo di negoziato, per superare i centri di detenzione, quelli che papa Francesco definisce lager. Il lavoro della diplomazia porterà risultati. I tempi della diplomazia, tuttavia, non sono quelli della politica o mediatici, ma sono fiducioso”, ha detto il ministro che ha poi rivolto un appello a Bruxelles. “L’Ue ha fatto tanto sul tema della ripresa dopo la pandemia, ha riscoperto il suo principio di solidarietà, faccia lo stesso sull’immigrazione. Il nuovo patto può essere una grande occasione se ci mettiamo lo stesso spirito del Recovery Fund”, ha detto Di Maio. “Tutto il lavoro che possiamo fare per favorire i salvataggi in mare lo stiamo facendo. Abbiamo chiuso un accordo con la Francia sulla ridistribuzione dei migranti. Ma non rinunciamo a richiamare l’attenzione dei paesi europei al principio di solidarietà: l’Italia sul fronte dell’immigrazione ha già dato tanto”, ha detto il titolare della Farnesina.(Les)