Business news: Messico, coronavirus, Pemex annuncia tagli a spese per il 2020

- La compagnia energetica statale del Messico, Pemex, risponderà agli effetti economici della diffusione del nuovo coronavirus con un taglio di spese per 21 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 836 milioni di euro) dal bilancio del 2020. In una lettera inviata alla Securities and Exchange Commission (Sec), l'agenzia statunitense di vigilanza sulla borsa valori, il presidente della Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha parlato di una manovra legata al calo degli utili pari a circa 4,5 miliardi di pesos (poco meno di 200 milioni di euro). Nel documento, riassume il quotidiano "Milenio", Pemex avverte di possibili ulteriori ricadute sulle proprie capacità produttive e finanziarie, nel caso di un prolungarsi del'emergenza sanitaria. "Se l'impatto della pandemia della Covid-19 continuerà in un lungo periodo di tempo, può incidere negativamente sula nostra capacità di procedere nel modo e nei tempi programmati in precedenza", si legge nella nota. La testata sottolinea inoltre che Pemex non toglierà invece nessuna risorsa alla costruzione della nuova raffineria di Dos Bocas, ambiziosa infrastruttura da qualche tempo tornata nel mirino delle critiche dei media. (Res)