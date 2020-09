Business news: Argentina: economia perde il 19,1 per cento annuo in secondo trimestre, maggior calo della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'Argentina ha sofferto nel secondo trimestre di quest'anno il maggior calo mai rilevato nella storia del paese con un -19,1 per cento su base annua. Si tratta, spiega l'Istituto nazionale di statistica (Indec), di un risultato dovuto quasi totalmente all'impatto sull'attività economica delle misure di quarantena adottate nel contesto dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, misure che sono state dispiegate a pieno proprio tra i mesi di aprile e giugno. L'analisi per settori indica che il consumo privato ha segnato in questo periodo un -22,3 per cento mentre quello pubblico un -10,1 per cento. Gli investimenti segnano a loro volta un -38,4 per cento, mentre sul fronte del commercio le esportazioni registrano un -11,7 e le importazioni -30,1. In relazione alle attività, tra i settori che segnano il maggior retrocesso sono quello alberghiero e della ristorazione (-73,4 per cento), spettacoli ed altre attività (-67,7 per cento), e costruzione (-52,1 per cento). In grado di limitare la caduta sono stati invece i settori di intermediazione finanziaria (-1,2 per cento) e quello agricolo e dell'allevamento (-10,7 per cento). (Res)