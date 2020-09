Business news: Brasile, confederazione industriali, ad agosto attività in ripresa raggiunge i livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Brasile continua a mostrare chiari segni di ripresa e ad agosto gli indici hanno già raggiunto i livelli pre-crisi. È quanto sostiene la Confederazione nazionale dell'Industria (Cni) in uno studio. Le "macchine", come testimonia l'indice Uci (utilizzo capacità installata), hanno lavorato al 71 per cento, 2 punti percentuali in più rispetto al dato registrato ad agosto 2019 e 4 punti percentuali in più rispetto a luglio 2020. Si tratta del più significativo aumento mensile, per agosto, dal 2014, quando l'Uci raggiunse il 72 per cento. Quanto all'indicatore di Uci effettivo (che misura la proiezione di crescita della produzione), secondo la Cni, l'aumento è stato del 3,6 punti rispetto a luglio, attestandosi a 47,7 punti percentuali. Ad agosto dello scorso anno l'indice si era fermato al 44,1 per cento. "Sulla scia di questa ripresa ha continuato ad aumentare anche l'ottimismo dell'imprenditore, grazie sia dalla ripresa dell'economia sia all'avvicinarsi della fine anno periodo normalmente più favorevole alla produzione industriale", si legge nel sondaggio. (Res)