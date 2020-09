Business news: Paraguay, lavori pubblici, governo annuncia aggiudicazione appalto per 268 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei lavori pubblici del Paraguay (Mopc) ha annunciato l'aggiudicazione di un secondo appalto internazionale da 268 milioni di dollari per le opere di rifacimento e mantenimento di 276 chilometri dell'autostrada P09 "Transchaco". L'appalto, diviso in quattro lotti, è stato aggiudicato a quattro diverse società: il lotto 1 a Heisecke Sa; il lotto 2 ad un consorzio formato da Benito Roggio e Hijos Sa e LT Sa; il lotto 3 al consorzio Avanza Chaco, formato da Ocho A Sa, Tecnoedil Sa Constructora e Construpar Sa; il lotto 4 a Tocsa Sa. Il progetto prevede di collegare la località di Mariscal Estigarribia, nel centro del Chaco paraguaiano, con la località di Cerrito, al confine con l'Argentina. "Le imprese aggiudicatarie avranno due anni dall'ordine di avvio dei lavori per realizzare le opere", ha dichiarato il titolare del dicastero Arnoldo Wien. (Res)