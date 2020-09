Business news: Argentina, bilancia commerciale, attivo di 1,4 miliardi di dollari ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale in Argentina nel mese di agosto ha dato un saldo positivo di 1,436 miliardi di dollari, secondo dati ufficiali. Nei primi otto mesi dell'anno, tutti con segno positivo, il saldo a favore complessivo è stato di 10,984 miliardi di dollari (+41 per cento su anno). Il risultato è stato raggiunto nonostante un contesto di forte calo del volume complessivo degli scambi nel raffronto su base annua (-15,3 per cento), grazie al fatto che le importazioni (-20,4 per cento su anno) sono calate ad un ritmo doppio rispetto alle esportazioni (-11,3 per cento su anno). Il volume totale degli scambi ad agosto è stato sensibilmente superiore a quello del mese precedente con un +4,8 per cento dell'export ed un +7 per cento dell'import. (Res)