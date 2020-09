Legge elettorale: Di Maio, il modello di riferimento è il proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le esperienze degli ultimi anni in Italia hanno mostrato che il modello di riferimento deve essere il proporzionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Gli sbarramenti servono a favorire la governabilità, dobbiamo evitare la frammentazione. Oggi c’è una proposta che prevede uno sbarramento intorno al 3 per cento, poi c’è chi discute di poterla alzare. È una proposta sana che evita i cespugli, ovvero la proliferazione di tanti partitini”, ha detto il ministro. “Noi abbiamo un modello proporzionale di base che, tra gli sbarramenti e dei collegi disegnati in maniera opportuna, deve favorire la governabilità”, ha aggiunto il ministro. (Les)