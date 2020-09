M5s: Di Maio, siamo grande famiglia dove si discute, ora muoviamoci, meno opinioni e più idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento prima di essere una forza politica è una grande famiglia dove si discute e dove è giusto che ci siano diverse anime. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Rispetto alle regionali avevo detto che andavano organizzate diversamente. Io mi sono dimesso otto mesi fa da capo politico, ora questo cambiamento deve mettere insieme tutte queste anime, con un organo collegiale che guidi il Movimento, con un programma che sostenga il governo”, ha detto Di Maio. “Io credo nel dialogo e non nella corsa solitaria del Movimento. Siamo andati al ballottaggio in tutti i comuni in cui abbiamo corso con le forze civiche presenti sul territorio, o abbiamo vinto al primo turno”, ha ricordato il ministro. “Il prossimo mese ci saranno gli Stati generali: il Movimento si deve dare un’organizzazione, e il mio ruolo è dire muoviamoci, meno opinioni e più idee”, ha concluso Di Maio. (Les)