Diplomazia: Di Maio, il nostro punto di riferimento resta l'Occidente

- L’Italia deve dialogare con tutti, ma il nostro punto di riferimento resta l’Occidente. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Dobbiamo guardare a un’Italia saldamente nell’Occidente che poi dialoga con il resto del mondo, che ha come punto di riferimento l’Ue e la Nato”, ha detto il ministro. “Credo che con la Cina, così come con tutti i paesi dell’Est, dobbiamo dialogare perché siamo un paese esportatore, e dobbiamo espotare il nostro ‘Made in Italy’ in tutto il mondo, ma il nostro punto di riferimento resta l’occidente”, ha ribadito il ministro. (Les)