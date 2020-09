Egitto: Di Maio, lavoriamo per ottenere verità su Regeni e monitoriamo detenzione Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è un Paese in cui i rapporti non si sono mai normalizzati da quando vi è stata la tragedia di Giulio Regeni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a “Che tempo che fa”. Anche sul tema del giovane studente dell’Università di Bologna Patrick George Zaki “ci ritroviamo in una situazione nella quale il nostro ambasciatore italiano, nonostante Zaki non sia cittadino italiano, insieme alla delegazione dell’Unione europea sorveglia il processo a suo carico”, ha dichiarato Di Maio. “Stiamo lavorando per ottenere la verità Giulio Regeni, ovvero la domiciliazione degli indagati per poter avviare un processo”, ha sottolineato Di Maio. Il ministro ha ricordato che su Zaki, l’Italia ha attivato il processo europeo di monitoraggio della detenzione per assicurarsi sul suo stato di salute e ottenere giustizia. “I rapporti con l’Egitto sono tutt’altro che normali”, ha osservato Di Maio, ricordando che al momento Roma e Il Cairo non hanno alcun foro di dialogo. “Interloquiamo per la Libia” ha sottolineato Di Maio, osservando come l’Egitto nel dossier libico sia un interlocutore fondamentale. “Noi abbiamo un ambasciatore al Cairo perché segue i lavori della Procura di Roma per il caso Regeni sia il procedimento Zaki che speriamo di vedere libero e se vuole in Italia”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina. (Res)