Coronavirus: Di Maio, vaccino potrà dare colpo di fiducia al mercato

- La scoperta del vaccino sarà importante per dare “un colpo di fiducia al mercato e riaprire un mondo che ora è in alcune parti del mondo ancora in lockdown”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a “Che tempo che fa”. Il ministro ha sottolineato che l’Italia ha firmato un importante accordo con Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e l'Olanda per 250 milioni di dosi, con le prime che dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno. (Res)