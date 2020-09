Business news: Brasile, stima inflazione per il mese di settembre in crescita dello 0,45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) ha reso noto che l'Indice nazionale di inflazione quindicinale in Brasile (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, ha segnato una crescita dello 0,45 per cento a settembre. Il tasso è superiore dello 0,23 per cento rispetto ad agosto e dello 0,09 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'Ipca-15 registra una crescita di quasl l'1 per cento (0,98) nel terzo trimestre del 2020, rispetto al trimestre precedente. L'aumento è dell'1,35 per cento nei primi 9 mesi dell'anno. Negli ultimi 12 mesi fino ad agosto, l'incremento accumulato si è attestato all'2,65 per cento. L'intensa crescita del tasso di inflazione nel mese è stata spinta principalmente dall'aumento dei prezzi di alimenti e bibite, gruppo che da solo ha registrato un aumento dei prezzi dell'1,48 per cento. Aumenti sono stati registrati anche per il gruppo trasporti (0,83 per cento), articoli per la casa (0,79 per cento) e abitazione (0,34). (Res)