Business news: Brasile, Airbus H175 supporterà operazioni Oil & Gas di Omni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omni Taxi Aereo, il principale operatore brasiliano per il trasporto passeggeri nel settore oil & gas e parte del gruppo Omni Helicopters International (Ohi), diventa il primo operatore a introdurre l'Airbus H175 in Brasile. L’elicottero, riferisce un comunicato di Airbus, è arrivato in Brasile, dove effettuerà missioni di trasporto merci e passeggeri per la principale industria del settore oil & gas del Paese. "L'H175 offre il giusto mix di comfort, prestazioni e rapporto qualità/prezzo e sono molto soddisfatto dell'introduzione di questo elicottero nella flotta Omni", ha dichiarato Roberto Coimbra, Ceo di Omni Taxi Aereo. "Con una portata che permette a Omni di raggiungere il 100 per cento delle installazioni offshore brasiliane e dotato di attrezzature di alta tecnologia, è un elicottero molto promettente per servire il mercato dell’oil & gas brasiliano". (Res)