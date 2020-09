Business news: Italia-Brasile, nasce associazione di Promo per sviluppo rapporti economici e culturali tra due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano nasce Promo Brasile Italia, associazione senza scopo di lucro nata al fine di sviluppare i rapporti economici e culturali tra i due Paesi. Presieduta da Giacomo Guarnera, Principal di Guarnera Advogados, studio legale internazionale italo-brasiliano, Promo Brasile Italia ha inoltre lo scopo di informare le imprese italiane sulle opportunità di business e sulle caratteristiche territoriali ed economiche del Brasile e le imprese brasiliane sulle opportunità di business e sulle caratteristiche territoriali ed economiche del Bel Paese. Tra i soci fondatori dell'associazione: Marval, realtà specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione, Incab, holding familiare specializzata in consulenza logistica per il settore medicale e biomedicale; Accuracy, advisory firm internazionale, Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano, Frankie Morello, storico brand di abbigliamento prêt-à-porter maschile e femminile, Bomi Group, gruppo internazionale che opera nella logistica e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. (Res)