Nagorno-Karabakh: ambasciata armena, Azerbaigian totalmente per conseguenze offensiva militare

- L'Armenia condanna fermamente l'aggressione azerbaigiana avviata questa mattina con attacchi aerei, missilistici e terrestri su larga scala lungo l'intera linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. È quanto si legge in una nota dell’ambasciata armena in Italia, secondo cui l’operazione è in flagrante violazione del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario. Tutta la responsabilità per le conseguenze dell’aggressione pre-programmata e per la destabilizzazione della sicurezza regionale ricade sulla leadership dell'Azerbaigian, si legge nella nota della rappresentanza diplomatica. L’aggressione viola l'accordo trilaterale del cessate il fuoco del 1994 e gli impegni assunti dall'Azerbaigian nel contesto del processo di pace del Nagorno-Karabakh sul non uso della forza. L'Armenia, si legge inoltre nella nota, chiede alla comunità internazionale di condannare fermamente l'aggressione dell'Azerbaigian e di ribadire che il conflitto non ha una soluzione militare. L'Armenia, in quanto garante della sicurezza della regione, adotterà tutte le misure necessarie per proteggere il popolo del Nagorno-Karabakh e per fornire una risposta proporzionata all'aggressore. L'Armenia, conclude la nota, è pronta a cooperare strettamente con i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce per ripristinare e preservare la pace e la sicurezza nella regione. (Res)