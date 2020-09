Business news: Brasile, 238 miliardari detengono una ricchezza pari quasi al Pil del Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso anno ad oggi 33 brasiliani sono stati inseriti nella lista degli uomini più ricchi stilata dalla rivista "Forbes Brasil". In tutto, la classifica dei miliardari brasiliani nel 2020 conta 238 nomi. Le loro fortune sommate raggiungono 1.600 miliardi di real (250 miliardi di euro), in aumento del 33 per cento rispetto allo scorso anno. Una cifra pari quasi al valore del Prodotto interno lordo (Pil) del Cile, pari a 298 miliardi di dollari nel 2018, secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale. Il debuttante meglio posizionato in classifica è l'investitore Alexandre Behring da Costa, co-fondatore del fondo di investimento 3G Capital, che appare in sesta posizione, con una fortuna stimata di 34,3 (5,3 miliardi di euro miliardi). (Res)