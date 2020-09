© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è atterrato in Kuwait, dove si trova in visita alla base aerea Al Salem, "fondamentale punto di riferimento per la Coalizione anti Isis". Lo ha scritto su Twitter, aggiugendo che gli "uomini e donne delle nostre ForzeArmate rendono l'Italia protagonista nella lotta al terrorismo internazionale". Domani il ministro sarà a Baghdad e in serata arriverà ad Erbil. (Res)