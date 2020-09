Romania: elezioni locali, secondo exit poll vince Nicusor Dan a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono chiusi i seggi per le elezioni locali in Romania e a Bucarest, secondo gli exit poll, vincerebbe Nicusor Dan, sostenuto dal Partito nazionale liberale (Pnl). Sconfitta dunque per il sindaco uscente, la socialdemocratica Gabriela Firea. In base agli exit poll, Dan ha preso il 47,2 per cento, mentre Firea si fermerebbe al 39 per cento. L'affluenza in Romania per questa tornata elettorale sarebbe al 46 per cento, con più di 8,4 milioni di persone che si sono recate ai seggi. (Rob)