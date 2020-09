Governo: Di Maio, questo esecutivo può “volare”, non vi è interesse a rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato dal premier Giuseppe Conte “può volare”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a “Che tempo che fa”, dicendosi “d’accordo” con il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sulla necessità di “un colpo d’ala” per l’esecutivo. “Questo governo può volare, può fare molto per il Paese”, ha dichiarato Di Maio, il quale ha ricordato che l’esecutivo si trova ad amministrare 209 miliardi di euro del Recovery Fund che rappresentano una “grande opportunità per ricostruire il Paese dopo il terremoto coronavirus”. Di Maio ha inoltre aggiunto che all’interno del governo non vi è “interesse a un rimpasto”. (Res)