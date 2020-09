Business news: Costa Rica, Alvarado propone creazione fondo per prestiti agevolati a paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa Rica, Carlos Alvarado, ha proposto la creazione di un fondo da 500 miliardi di dollari finanziato dalle maggiori economie mondiali per concedere prestiti agevolati ai paesi in via di sviluppo nel contesto della crisi generata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il capo dello stato ha parlato al dibattito generale della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. L’iniziativa, chiamata Fondo contro l’economia della Covid-19 (Face), verrebbe finanziata grazie a un apporto pari allo 0,7 per cento del Pil delle economie “più grandi e forti del mondo”, che insieme rappresentano l’80 per cento della produzione mondiale, ha detto Alvarado. Le risorse potrebbero essere amministrate da una o più banche multilaterali di sviluppo, con prestiti a lungo termine e a tassi fissi. (Res)