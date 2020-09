Kosovo-Serbia: premier Hoti “incerto” su prossima tappa di dialogo a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, si è detto “incerto” sul fatto che possa tenersi il round negoziale del dialogo tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione dei rapporti, sotto la mediazione dell’Unione europea, il prossimo 28 settembre a Bruxelles. "L'Associazione dei comuni non si discuterà perché è un argomento chiuso. Non so se si terrà l'incontro a Bruxelles, ma vedremo nei prossimi giorni. Ma noi siamo per portare avanti il dialogo", ha affermato Hoti in conferenza stampa sottolineando che la Serbia ha condizionato la sua partecipazione al dialogo alla discussione sull'Associazione dei comuni a maggioranza serba: tema al centro di un aspro dialogo all’interno dell’opinione pubblica kosovara. Il premier kosovaro ha aggiunto che il più grande compromesso raggiunto dal Kosovo è accettare il dialogo per la pace con la Serbia. "Il Kosovo ha finito con i suoi compromessi", ha dichiarato. (segue) (Alt)