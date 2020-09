Kosovo-Israele: presidente parlamento Osmani invia lettera a omologo Levin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente lo scorso 4 settembre e tale decisione non è "in questione", ha dichiarato nei giorni scorsi l'ambasciatore d'Israele in Serbia, Yahel Vilan. "Israele non ha firmato nulla a Washington, non abbiamo preso parte a quel vertice. Là è stato firmato un accordo tra il primo ministro del Kosovo Avdulah Hoti e gli Stati Uniti", ha detto Vilan a proposito del fatto che il riconoscimento è previsto nel testo dell'accordo firmato dai vertici di Belgrado e Pristina con l'amministrazione statunitense a Washington. Alla domanda sulla reazione del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, al riconoscimento del Kosovo da parte di Israele, Vilan ha detto che si tratta di "qualcosa di cui (Vucic) non è contento" e che il capo dello Stato serbo non sostiene tale decisione. "Israele è però uno Stato sovrano e questa è la nostra decisione. L'accordo è stato firmato, non è qualcosa che io e Vucic possiamo cambiare. Dovremmo lavorare sul miglioramento delle relazioni e non occuparci troppo di qualcosa che è stato fatto due settimane e mezza fa a Washington ", ha detto l'ambasciatore. (segue) (Kop)