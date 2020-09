© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari esteri, Enzo Amendola, scrive su Twitter: "Profondo il dolore per la scomparsa del sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli, che si è sacrificato in mare per salvare due giovani vite. Un gesto coraggioso che merita l’onore e l’ammirazione di tutto il nostro Paese". (Rin)