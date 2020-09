Svizzera: approvato referendum su acquisto di nuovi velivoli militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori in Svizzera hanno dato il proprio consenso al programma del governo di spendere fino a 6 miliardi di franchi svizzeri (5,55 miliardi di euro) per nuovi aerei da combattimento. I cittadini hanno votato per il 50,1 per cento a favore del referendum indetto per approvare l'acquisto dei nuovi velivoli da guerra, come riferito dai media svizzeri. L'approvazione dei finanziamenti nel referendum vincolante consentirebbe al governo di decidere l'anno prossimo tra l'Eurofighter di Airbus, il Rafale del Dassault francese, il Super Hornet F/A-18 della Boeing o il Lockheed Martin F35-A Lightning II. I modelli in questione andrebbero a sostituire la vecchia flotta svizzera di 30 Hornet F/A-18, che andranno fuori servizio nel 2030. (Geb)