Usa: Trump, con giudice Barrett competenza su aborto potrebbe passare agli Stati

- Le amministrazioni degli Stati federali degli Usa potrebbero divenire competenti in materia di aborto se la candidata giudice proposta dal presidente Donald Trump alla Corte suprema venisse confermata. Lo ha detto lo stesso capo dello Stato in un'intervista rilasciata all'emittente "Fox" e trasmessa oggi, nella quale ha sostenuto che in caso di conferma della giudice Amy Coney Barrett - di orientamento conservatore e nota per essere contro l'aborto - è possibile prevedere un cambiamento nell'applicazione della legge del 1973 che tutela il diritto delle donne a mettere fine alla loro gravidanza. "È chiaro che (Barrett) è conservatrice nella sua visione, nelle sue frasi, e vedremo come il tutto funziona, ma penso che funzionerà", ha detto Trump, per il quale "è possibile" che la candidata "restituisca agli Stati" la competenza decisionale sul "tema della vita". In ogni caso, ai microfoni dell'emittente, Trump ha assicurato di non aver affrontato alcun tema specifico durante i colloqui con la candidata che hanno preceduto la sua nomina, affermando che non analizzare le opinioni specifiche della candidata è stato un modo "per darle la libertà" di svolgere il suo compito e permetterle di "fare quello che deve". (Nys)