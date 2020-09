Difesa: Guardiani rivoluzione Iran svelano nuovo missile balistico navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Guardiani della rivoluzione iraniana hanno svelato oggi un nuovo missile balistico navale con una portata potenziale di oltre 700 chilometri. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. Il missile, soprannominato "Zolfaghar Basir", è la variante navale del missile balistico Zolfaghar superficie-superficie, secondo i media iraniani. La sua portata è più del doppio di quella degli altri missili navali in dotazione alla Repubblica islamica iraniana tra cui l '"Hormuz-2", con una portata di 300 chilometri, che Teheran ha dichiarato di aver testato con successo nel marzo 2017. L’agenzia “Tasnim” non ha specificato se il nuovo missile è stato già testato. "Questa nuovo missile mostra la portata globale della potenza di deterrenza del sistema difensivo dell’Iran”, ha dichiarato il comandante dei Guardiani della rivoluzione, il generale Hossein Salami. Le guardie iraniane hanno utilizzato lo Zolfaghar nel 2017 e nel 2018 contro lo Stato islamico in Siria come rappresaglia per gli attacchi terroristici compiuti nel Paese. Il missile è stato utilizzato anche a gennaio per colpire le basi in Iraq che ospitano le truppe statunitensi.(Irt)