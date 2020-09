Libano: presidente francese Macron, il Paese non riuscirà a uscire dalla crisi senza aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese ha sottolineato: "Sul Libano ci sono due linee oggi. C'è una linea che deve impegnarsi dietro la nostra iniziativa, mentre un’altra considera la politica il peggio del peggio e sostiene che ora dobbiamo guerra a Hezbollah, che il Libano crolla con Hezbollah. Io ho deciso di non seguire questa linea perché è irresponsabile. Hezbollah e tutti gli sciiti in Libano si trovano di fronte a una scelta. Scegliere la democrazia e il Libano, o fare la scelta per il peggio da soli. La domanda è nelle mani di Hezbollah e del presidente del parlamento Nabih Berry: volete oggi la politica del peggio?”. Nella conferenza stampa Macron ha sottolineato di aver "preso atto del tradimento collettivo" della classe politica libanese dopo la sua incapacità di formare un governo, contrariamente a quanto promesso all'inizio di settembre. I partiti libanesi "hanno la piena responsabilità" di questo fallimento, e "sarà pesante", ha aggiunto il presidente francese durante la conferenza stampa. (Frp)