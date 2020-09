Business news: Bolivia, Banca mondiale e Bid proibiscono uso crediti per sussidio "contro la fame" approvato in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) e la Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) hanno confermato che i finanziamenti già concessi alla Bolivia per circa 700 milioni di dollari per programmi sociali non potranno essere destinati al pagamento di un nuovo sussidio denominato "Bono contra el Hambre" (Buono contro la Fame) recentemente approvato dal parlamento ed entrato in vigore ieri. E' quanto si rende noto in due lettere di risposta inviate al governo boliviano da parte delle istituzioni multilaterali e pubblicate oggi dal quotidiano "El Deber", nelle quali si puntualizza che "il pagamento di ulteriori trasferimenti al di fuori di quelle inclusi nella lista originale non è praticabile". La presidente dell'Assemblea, Eva Copa, aveva ribadito solo venerdì scorso che il sussidio sarebbe stato finanziato con i crediti del Bid e della Bm. (Res)