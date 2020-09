© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Seduta nr. 68 del consiglio regionale del Lazio (ore 10)- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l’assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati, presentano l’aggiornamento del Piano di Risanamento della qualità dell’aria (A-Prqa), realizzato dalla Direzione Ambiente in collaborazione con Arpa Lazio. L’evento si svolge presso la Sala Aniene della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook istituzionale della Regione Lazio. (ore 14.30) (segue) (Rer)