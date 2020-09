© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Commemorazione del centenario della nascita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. L’impegno del Generale nella lotta contro il terrorismo e contro la mafia verrà ricordato in una tavola rotonda con il giornalista Andrea Galli e il Generale di Divisione Giuseppe Governale. A seguire, gli aspetti personali e familiari del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa saranno trattati in una tavola rotonda con i figli Nando, Rita e Simona, occasione in cui sarà presentato il volume “Il mio valzer con papà” di Rita dalla Chiesa. L’intervento conclusivo sarà del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri. Roma, Scuola Ufficiali Carabinieri, via Aurelia 511 (ore 10)- Sciopero del comparto agricolo nella provincia pontina, convocato congiuntamente da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil per rivendicare un’agricoltura di qualità, lavoro regolare e sviluppo nella legalità. Latina, piazza della Libertà (ore 11) (segue) (Rer)