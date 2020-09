Business news: Brasile, Bolsonaro, da Usa quota aggiuntiva per export 80.000 tonnellate di zucchero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno concesso una quota aggiuntiva di 80mila tonnellate di zucchero da esportare a tariffa agevolata verso gli Usa. Secondo quanto riferito da Bolsonaro sui propri canali social, la concessione della nuova quota di export è stata comunicata dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti presso il ministro degli Esteri del Brasile. "La quota per lo zucchero brasiliano negli Usa passa da 230 a 310mila tonnellate e, per legge, andrà a beneficio esclusivamente dei produttori del Nordest", ha scritto Bolsonaro. L'accordo non è inedito tuttavia per il governo la concessione rientra nelle trattative avviate all'inizio del mese tra i due paesi. I negoziati hanno portato anche all'esenzione per una quota maggiore di etanolo che gli Stati Uniti esportano in Brasile. (Res)